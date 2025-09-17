【ユニクロの茶色】で秋準備！ 40・50代が参考にしたい♡「夏秋シフトコーデ」

そろそろ秋に向けた着こなしを意識したいところですが、季節の境目はコーデ迷子になりがち。アイテム選びに迷ったときは、秋らしいブラウンカラーに注目してみて。今回は40・50代も着こなしやすい【ユニクロ】のブラウントップスとパンツを使った「夏秋シフトコーデ」を紹介します。紹介するアイテムは秋本番にも活躍してくれるから、今買って損なしと言えそうです。

大人にちょうどいいゆるっと感

【ユニクロ】「オーバーサイズスウェットシャツ」\3,990（税込）

ハリ感もしなやかさも備えたスウェットシャツ。ゆったりとしたサイズ感でさまざまなインナーをレイヤードしやすく、ロングシーズン活躍してくれます。シンプルなデザインなので、カジュアルなデニムパンツともフェミニンなスカートとも好相性。ブラウンを選べば、大人の秋コーデにも取り入れやすいです。

ブラウンスウェット × 柄スカートで大人の秋コーデ

「コーデに投入するだけで一気に今っぽさが足せる」と、@shocogram__さんもトレンドカラーのブラウン推し。きれいめにも着こなしやすいスウェットシャツは、合わせるトップスを悩みそうな柄スカートともマッチし、一気に秋らしいスタイルに。トップスのシンプルさは、上品なアクセサリーを添えてカバー。ローファーでカチッと感を上乗せすれば、洗練スウェットスタイルが完成します。

夏 → 秋のシフトコーデにも活躍！

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

落ち感のあるクレープジャージー素材のパンツ。程よいゆとりで脚のラインを拾いすぎず、きちんと見えするのでオンオフ問わず着回せるのも魅力です。大人コーデに取り入れやすく、ドライ機能付きでシーズンの境目も快適に穿けそうです。シックなダークブラウンが、コーデの秋ムードを高めてくれます。

旬を感じさせる大人のブラウンコーデ

「シーンを選ばず大活躍」「一本あれば残暑も秋も安心」と@mhi_7746さんも推すパンツ。ゆるっと着られるブラウスを合わせれば、大人の余裕を感じさせる着こなしに。ブラウスはフロントインすると腰位置が高く見え、脚長効果も期待できます。レオパード柄のフラットシューズもアクセントとしてきいていて、夏から秋へのシフトコーデにぴったり。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様、@mhi_7746のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ