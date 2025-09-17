ボーイング、小幅に６日続落 防衛部門のストライキが続く 金曜日に労組提案の新契約案について投票へ＝米国株個別 ボーイング、小幅に６日続落 防衛部門のストライキが続く 金曜日に労組提案の新契約案について投票へ＝米国株個別

（NY時間13:12）（日本時間02:12）

ボーイング＜BA＞ 214.39（-1.36 -0.63%）



ボーイング＜BA＞が６日続落。防衛部門の労働者のストライキが続いているが、金曜日に労組案に基づく新契約を採決すると伝わっている。全米機械・航空宇宙労組（ＩＡＭＡＷ）第８３７地区の代表によると、セントルイスを拠点とするボーイング防衛部門の労働者は、金曜日に労組提案の新契約案について投票を行うと述べた。



同労組によれば、経営側が条件を受け入れるまでストライキは継続するという。組合員が今回の提案を承認すれば、ボーイングに事前承認済み契約として提示される。



提案内容には４０１（ｋ）（確定拠出年金）への拠出変更、賃上げ、妥協的な一時金（ラティフィケーション・ボーナス）が含まれている。現在のストライキには約３２００人の従業員が参加。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

