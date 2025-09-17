ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２８ドル安 ナスダックは横ばいでの推移
NY株式16日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 45755.34（-128.11 -0.28%）
ナスダック 22353.58（+4.83 +0.02%）
CME日経平均先物 44555（大証終比：-85 -0.19%）
欧州株式16日終値
英FT100 9195.66（-81.37 -0.88%）
独DAX 23329.24（-419.62 -1.77%）
仏CAC40 7818.22（-78.71 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.507（-0.029）
10年債 4.026（-0.012）
30年債 4.647（-0.014）
期待インフレ率 2.373（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.693（+0.002）
英 国 4.639（+0.006）
カナダ 3.155（-0.012）
豪 州 4.219（-0.054）
日 本 1.594（+0.006）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.56（+1.26 +1.99%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3727.00（+8.00 +0.22%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116535.44（+1125.64 +0.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1705万1466（+164704 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
