NY株式16日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　45755.34（-128.11　-0.28%）
ナスダック　　　22353.58（+4.83　+0.02%）
CME日経平均先物　44555（大証終比：-85　-0.19%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9195.66（-81.37　-0.88%）
独DAX　 23329.24（-419.62　-1.77%）
仏CAC40　 7818.22（-78.71　-1.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.507（-0.029）
10年債　 　4.026（-0.012）
30年債　 　4.647（-0.014）
期待インフレ率　 　2.373（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.693（+0.002）
英　国　　4.639（+0.006）
カナダ　　3.155（-0.012）
豪　州　　4.219（-0.054）
日　本　　1.594（+0.006）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.56（+1.26　+1.99%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3727.00（+8.00　+0.22%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116535.44（+1125.64　+0.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1705万1466（+164704　+0.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ