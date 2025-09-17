ビルバオvsアーセナル スタメン発表
[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節](サン・マメス)
※25:45開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 23 ロベルト・ナバーロ
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 26 Mikel Santos
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 34 Jon de Luis
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
FW 21 マローン・サナディ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります