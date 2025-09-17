　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万4460円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては442.27円安。出来高は5551枚となっている。

　TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は41.36ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44460　　　　　-180　　　　5551
日経225mini 　　　　　　 44465　　　　　-175　　　127058
TOPIX先物 　　　　　　　　3127　　　　　 -18　　　　9101
JPX日経400先物　　　　　 28130　　　　　-130　　　　 876
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　-3　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース