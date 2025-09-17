日経225先物：17日2時＝180円安、4万4460円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万4460円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては442.27円安。出来高は5551枚となっている。
TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は41.36ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44460 -180 5551
日経225mini 44465 -175 127058
TOPIX先物 3127 -18 9101
JPX日経400先物 28130 -130 876
グロース指数先物 753 -3 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
