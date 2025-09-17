小泉農水相と林官房長官が、自民党総裁選挙に立候補する考えを正式に表明しました。

小泉農水相

「正式な表明に向けて、関係者、また陣営、そういった皆さんと一つ一つ積み上げていきたい」

小泉氏はまた、加藤財務相が陣営の選対本部長を務めることを明らかにしました。

林官房長官

「（石破首相の）気持ちを受け継いで、しっかりとこの党をリードし、この国のかじ取りをとってまいりたい」

林氏は石破路線を継承する方針で、物価高を上回る賃金上昇の「流れを止めないようにしたい」と強調しました。

小林元経済安保相

「力強く成長する日本、自らの手で守り抜く日本、そして結束する日本、この三つの未来像を実現するために、自民党を再起動させます」

一方、既に立候補の意向を表明している小林元経済安保相は会見を開き、所得税について「若者や働く世代を応援するため、期限を区切った定率減税を実行する」と表明。減税額には上限を設けるとしています。

小林氏はその後、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、所得税の時限的な定率減税の期間について「およそ2年間」だと述べました。

小林元経済安保相

「本当に時限的なものだと位置づけている。だいたい2年くらいのイメージをしています」

定率減税の財源については、「税収の上振れ、歳出改革もあわせて捻出していく」としています。

また、自身が総理大臣になった場合の早期の解散・総選挙については、「行うべきではない」と明確に否定しました。小林氏は、「単に支持率が上がったから自分たちの都合で解散すれば国民から見放される。自民党がなくなる」と強調しました。