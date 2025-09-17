NY株式16日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　45779.21（-104.24　-0.23%）
ナスダック　　　22338.37（-10.38　-0.05%）
CME日経平均先物　44575（大証終比：-65　-0.15%）

欧州株式16日GMT16:29
英FT100　 9195.66（-81.37　-0.88%）
独DAX　 23329.24（-419.62　-1.77%）
仏CAC40　 7818.22（-78.71　-1.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.512（-0.025）
10年債　 　4.030（-0.008）
30年債　 　4.650（-0.011）
期待インフレ率　 　2.377（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.693（+0.002）
英　国　　4.639（+0.006）
カナダ　　3.155（-0.012）
豪　州　　4.219（-0.054）
日　本　　1.594（+0.006）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.52（+1.22　+1.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3725.30（+6.30　+0.17%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115892.50（+482.70　+0.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1697万3616（+70696　+0.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ