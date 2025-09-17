ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１０４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 45779.21（-104.24 -0.23%）
ナスダック 22338.37（-10.38 -0.05%）
CME日経平均先物 44575（大証終比：-65 -0.15%）
欧州株式16日GMT16:29
英FT100 9195.66（-81.37 -0.88%）
独DAX 23329.24（-419.62 -1.77%）
仏CAC40 7818.22（-78.71 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.512（-0.025）
10年債 4.030（-0.008）
30年債 4.650（-0.011）
期待インフレ率 2.377（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.693（+0.002）
英 国 4.639（+0.006）
カナダ 3.155（-0.012）
豪 州 4.219（-0.054）
日 本 1.594（+0.006）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.52（+1.22 +1.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3725.30（+6.30 +0.17%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115892.50（+482.70 +0.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1697万3616（+70696 +0.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
