自民党総裁選で“ポスト石破”をめぐる争いが本格化しています。小泉農水大臣が出馬の意向を表明したほか、林官房長官も立候補を表明。小林元経済安全保障担当大臣は出馬会見を開き、「世代交代が必要」などと訴えました。

「THE MATCH」と題した自民党総裁選から1年。この時出馬した5人で“ポスト石破”を争う構図が有力となりました。

前回得票3位の小泉農水大臣。16日、出馬の意向を表明しました。

小泉進次郎 農水大臣

「正式な表明に向けて、関係者・陣営の皆さんと一つ一つ積み上げていきたい。まずは党内がしっかりとまとまること、そして皆が一つになれる、その環境をつくれるかどうかが今回、非常に重要なことだと思っている」

前回4位の林官房長官もこの日、出馬を正式に表明しました。

林芳正 官房長官

「党をリードし、この国の舵取りを取って参りたい。そういう決断を固めさせていただいた」

前回初挑戦で5位の小林・元経済安全保障担当大臣は出馬会見を開き、政策も発表しました。

小林鷹之 元経済安保大臣

「自民党を再起動させる。この原動力になる鍵は若い力。自民党にも世代交代が必要なんです」

小林氏は若い世代への支援策を強調し、所得税の「定率減税」の導入などを掲げました。

前回の得票が5人で最も少ない茂木前幹事長。16日は“名物社長”がいる都内のスーパーを視察しました。

スーパー『アキダイ』 秋葉弘道 社長

「いま玉ねぎは記録的な（高値）。この業界に40年近くいますが、初めての価格」

茂木敏充 前幹事長

「玉ねぎ、うん」

その後、店で買い物をした茂木氏。

茂木敏充 前幹事長

「玉ねぎも中国産と国産で一袋198円と298円。値段が違うんだなと。物価高といっても地域事情が違う。地域に応じた支援策をとっていく」

1回目の投票は前回トップで決戦投票で破れた高市・前経済安全保障担当大臣は、今週後半に出馬を表明する見通しです。

野党は…。

立憲民主党 安住淳 幹事長

「（参院選後）この2か月、自民党は自分のために時間を使った。強く反省を求めたい」