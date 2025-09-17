神奈川県横須賀市のアパートの一室で、28歳の女が男性を包丁のようなもので刺し、殺害しようとしたとして現行犯逮捕されました。

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称無職の大橋美咲容疑者（28）です。

大橋容疑者は16日午後7時ごろ、横須賀市富士見町のアパートの一室で男性の左腰付近を包丁のようなもので刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。

警察によりますと、事件直後、刺された男性自ら「腹を刺された。出血がある」と119番通報をしたことから事件が発覚したということです。

警察官が現場に駆けつけると、男性は包丁のようなものが刺さった状態でしたが、意識はあり、その後、病院に運ばれました。

また、消防や警察が現場に向かう途中で大橋容疑者を発見していて、「私が腹を刺した」と話したことや服に血痕があったことなどから、現行犯逮捕にいたったということです。

その後の取り調べに大橋容疑者は、「人と話したくないから。関係ないから」などと供述しているということで、警察は大橋容疑者と男性の関係性など事件の詳しいいきさつを調べています。