¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç­µ¡Ö¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ³«Àß£·£³¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤¬£±£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡´äÀ¥ÍµÎ¼¡Ê£³£·¡á°¦ÃÎ¡Ë£²ÀáÏ¢Â³Í¥¾¡Ãæ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë£¶£µ¹æµ¡¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤¿¡££··î¤Î£Ç­¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î´ÝÌî°ì¼ù¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÆÃ·±¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÁ°¸¡ÆÃÍ­¤Î½Å¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£ÁÇÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£

¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ³÷·´¤Ç£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££Ç­µ£Ö¤Ê¤é½Ð¾ì¸¢¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¡£ÃÏ¸µ£Ó£Ç½Ð¾ìÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£