鮮烈マットオレンジ登場！GOLDEN CONCEPTのiPhone 17ケース

スウェーデン発ラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT」から、iPhone 17対応『エキゾチックレザーエディション』に新色マットオレンジが登場♡ ミシシッピ産アリゲーターレザーとステンレススチールが融合し、鮮烈でモダンな印象を演出。MagSafe対応でワイヤレス充電もOK、iPhone 17 ProやAirにもピッタリフィットする、まさに大人のためのラグジュアリーケースです。

鮮烈マットオレンジの魅力



マットオレンジのアリゲーターレザーは、iPhone 17シリーズの新色にインスパイアされた特別なカラー。

力強くも洗練された印象で、シルバートーンのステンレススチール製バックプレートが高級感を引き立てます。日常使いで存在感を放ちながら、ラグジュアリーな指先の体験を提供します。

カメラ対応も進化



大型化したiPhone 17 Proのカメラ構造に対応した精緻な設計で、開口部が目立たずシームレスに。MagSafe対応でスタンドやワイヤレス充電もスムーズに行え、利便性とデザイン性を両立しています。

毎日の撮影やビデオ通話でも美しい仕上がりを楽しめます。

クラフツマンシップの結晶



GOLDEN CONCEPTならではの革新的なデザインと職人技が融合。ミシシッピアリゲーターと316Lステンレススチールの組み合わせで、iPhone 17 Pro、Pro Max、Airにフィット。

価格は税込99,000円で、表参道店・大丸梅田店・公式オンラインサイトにて購入可能です♡

新色マットオレンジでiPhoneを格上げ



GOLDEN CONCEPTのiPhone 17ケース〈エキゾチックレザーエディション〉新色マットオレンジは、鮮烈なカラーと精緻なステンレスのディテールで、iPhoneに新たな個性をプラスします♡

MagSafe対応で日常使いも快適、税込99,000円のラグジュアリー感はギフトにもおすすめです♪ この秋、iPhone 17を特別な存在に格上げしてみませんか？