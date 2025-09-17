【今日の献立】2025年9月17日(水)「厚揚げと鮭のはさみ蒸し」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げと鮭のはさみ蒸し」 「ちゃんぽん風炒め」 「ゴボウのみそ汁」 の全3品。
帰りが遅くなった日は、電子レンジを使ったメイン料理やボリュームのある炒め物でチャチャッと料理。
【副菜】厚揚げと鮭のはさみ蒸し
電子レンジで簡単に！ 鮭を挟んでボリュームアップ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：279Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）厚揚げ 1丁
鮭 (切り身)1~2切れ
小麦粉 小さじ1
＜甘酢タレ＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
水 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 大さじ1/2
【下準備】厚揚げは半分に切り、内側の白い面に端が切れないように切り込みを入れる。鮭は皮と骨を取り、2等分に切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
©Eレシピ
厚揚げは300gを目安にしています。
【作り方】1. 鮭に小麦粉をまぶし、厚揚げの切り込みにはさむ。
©Eレシピ
2. 耐熱皿に並べ、ふんわりとラップをかける。電子レンジで約3分加熱し、鮭に火を通す。
©Eレシピ
熱いので取扱い注意してください。
3. 耐熱容器に＜甘酢タレ＞の材料を入れ、電子レンジで1分加熱する。混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞を加えて混ぜ、さらに1分30秒加熱する。よく混ぜ、トロミをつける。器に(2)を盛り、タレをかける。
©Eレシピ
【副菜】ちゃんぽん風炒め
家にある野菜をたっぷり使って。いつもと違った味の野菜炒め。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：242Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)100g
ニンジン 1/5~1/4本 キャベツ 1/8個
モヤシ 1袋
水煮コーン (缶)大さじ2
カマボコ (薄切り)4~6枚
キクラゲ 2個
＜調味料＞
酒 小さじ1
塩 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 小さじ1
旨味調味料 小さじ1
牛乳 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 大さじ1/2
【下準備】ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。キャベツは芯を取り、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
キャベツは200gを目安にしています。
キクラゲはぬるま湯で柔らかくもどし、かたい部分を切り落としてひとくち大に切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
【作り方】1. 深めのフライパンに分量外のサラダ油をひき、豚肉を炒める。表面に軽く火が通ったら、ニンジン、キャベツ、サッと水洗いしたモヤシを炒める。
©Eレシピ
火通りの悪い具材から炒めると火が均等に通ります。
2. 水煮コーン(缶)、カマボコ、キクラゲ、＜調味料＞の材料を加えて炒める。＜水溶き片栗＞を加え、トロミがついたら器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ゴボウのみそ汁
ゴマ油で炒めたゴボウをみそ汁に。ゴマ油の風味がいつもと違うみそ汁に。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：118Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ゴボウ 1/2本 ゴマ油 大さじ1/2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ゴマ油 大さじ1/2
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、ささがきにして水に放ち、ザルに上げる。
©Eレシピ
ゴボウは100gを目安にしています。
【作り方】1. 鍋にゴマ油をひき、ゴボウを中火で炒める。ゴボウがしんなりしたらだし汁を加える。
©Eレシピ
2. 煮たったらみそを溶き、ゴマ油を加え器に注ぎ、ネギをのせる。
©Eレシピ