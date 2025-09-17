プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げと鮭のはさみ蒸し」 「ちゃんぽん風炒め」 「ゴボウのみそ汁」 の全3品。
帰りが遅くなった日は、電子レンジを使ったメイン料理やボリュームのある炒め物でチャチャッと料理。

【副菜】厚揚げと鮭のはさみ蒸し
電子レンジで簡単に！　鮭を挟んでボリュームアップ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：279Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

厚揚げ  1丁
鮭  (切り身)1~2切れ
  小麦粉  小さじ1
＜甘酢タレ＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
  水  大さじ1
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  大さじ1/2

【下準備】

厚揚げは半分に切り、内側の白い面に端が切れないように切り込みを入れる。鮭は皮と骨を取り、2等分に切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。

©Eレシピ


厚揚げは300gを目安にしています。

【作り方】

1. 鮭に小麦粉をまぶし、厚揚げの切り込みにはさむ。

©Eレシピ


2. 耐熱皿に並べ、ふんわりとラップをかける。電子レンジで約3分加熱し、鮭に火を通す。

©Eレシピ


熱いので取扱い注意してください。
3. 耐熱容器に＜甘酢タレ＞の材料を入れ、電子レンジで1分加熱する。混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞を加えて混ぜ、さらに1分30秒加熱する。よく混ぜ、トロミをつける。器に(2)を盛り、タレをかける。

©Eレシピ



【副菜】ちゃんぽん風炒め
家にある野菜をたっぷり使って。いつもと違った味の野菜炒め。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：242Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)100g
ニンジン  1/5~1/4本 キャベツ  1/8個
モヤシ  1袋
水煮コーン  (缶)大さじ2
カマボコ  (薄切り)4~6枚
キクラゲ  2個
＜調味料＞
  酒  小さじ1
  塩  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  小さじ1
  旨味調味料  小さじ1
  牛乳  大さじ1
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  大さじ1/2

【下準備】

ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。キャベツは芯を取り、ひとくち大に切る。

©Eレシピ


キャベツは200gを目安にしています。
キクラゲはぬるま湯で柔らかくもどし、かたい部分を切り落としてひとくち大に切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。

【作り方】

1. 深めのフライパンに分量外のサラダ油をひき、豚肉を炒める。表面に軽く火が通ったら、ニンジン、キャベツ、サッと水洗いしたモヤシを炒める。

©Eレシピ


火通りの悪い具材から炒めると火が均等に通ります。
2. 水煮コーン(缶)、カマボコ、キクラゲ、＜調味料＞の材料を加えて炒める。＜水溶き片栗＞を加え、トロミがついたら器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】ゴボウのみそ汁
ゴマ油で炒めたゴボウをみそ汁に。ゴマ油の風味がいつもと違うみそ汁に。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：118Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

ゴボウ  1/2本 ゴマ油  大さじ1/2
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
ゴマ油  大さじ1/2
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに水洗いし、ささがきにして水に放ち、ザルに上げる。

©Eレシピ


ゴボウは100gを目安にしています。

【作り方】

1. 鍋にゴマ油をひき、ゴボウを中火で炒める。ゴボウがしんなりしたらだし汁を加える。

©Eレシピ


2. 煮たったらみそを溶き、ゴマ油を加え器に注ぎ、ネギをのせる。

©Eレシピ