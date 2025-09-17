ダウ平均は反落 明日のＦＯＭＣの結果待ち 反応には警戒も＝米国株序盤 ダウ平均は反落 明日のＦＯＭＣの結果待ち 反応には警戒も＝米国株序盤

NY株式16日（NY時間11:53）（日本時間00:53）

ダウ平均 45749.80（-133.65 -0.29%）

ナスダック 22332.33（-16.42 -0.07%）

CME日経平均先物 44540（大証終比：-100 -0.22%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落しているほか、ナスダックも小幅安で推移。本日からＦＯＭＣが始まり明日の現地時間の午後（日本時間１８日午前３時）に結果が発表される。



ＦＲＢの利下げ再開への期待から米株式市場は上値追いが続き、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダックとも最高値を更新。Ｓ＆Ｐ５００は初の６６００超えとなった。本日もＦＯＭＣの結果待ちのムードに変化はないが、上値追いは一服といったところ。



ストラテジストからは「ここまでのところ、すべてが順調に進んでいる。多くの懸念が後退し、約３年ぶりに企業業績の見通しが幅広く改善している」とのコメントも出ていた。



一方、ＦＯＭＣの反応に対する警戒感も指摘されている。「多くの投資家が強気姿勢を維持する一方、ＦＯＭＣをきっかけに材料出尽く感が強まるのではと神経質になっている。われわれも同じ懸念を抱いているが、最も痛みを伴う展開は、過度に弱気のハト派サプライズで、それがバリュー株や景気循環株への資金シフトと、ＩＴ・ハイテクなどの成長株からの資金流出を加速させることだ」との指摘が出ていた。



なお、この日発表の８月の米小売売上高は予想を上回り３カ月連続の増加となった。幅広い分野で消費が増加し、米個人消費の底堅さが示されたものの、ＦＯＭＣ前に反応は限定的。



オラクル＜ORCL＞が続伸。前日に米国でのＴｉｋＴｏｋの取り扱いで米中が合意したと伝わったが、同社が重要な役割を果たす可能性が伝えられた。



縦読み漫画のウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が大幅高。ディズニー＜DIS＞が同社と提携すると発表。全ての看板コミックを新デジタルプラットフォームとアプリで提供できるようにする。ディズニーは株式２％を取得する計画もあるという。同社はソフトバンクＧや韓国のネイバーが出資。



ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を１４ドルに設定した。前日終値よりも２８％低い水準。



菓子メーカーのハーシー＜HSY＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に２段階引き上げた。目標株価は２２２ドルで前日終値よりも２０％高い水準。



レストラン併設のエンターテインメント施設運営のデイブ＆バスターズ・エンターテイメント＜PLAY＞が大幅安。前日引け後に５－７月期決算（第２四半期）を発表し、既存店売上高が予想以上の減収となったほか、１株利益、売上高とも予想を下回った。



ロケット・ラボ＜RKLB＞が大幅安。アット・ザ・マーケット（ＡＴＭ）方式での株式発行枠を米証券取引委員会（ＳＥＣ）に申請した。規模は７．５億ドル。



ＮＹタイムズ＜NYT＞が下落。トランプ大統領が前日にＮＹタイムズ紙による名誉毀損と誹謗中傷を巡り、同紙を相手取り総額１５０億ドルの損害賠償請求訴訟を起こすと明らかにした。



健康保険のオスカー・ヘルス＜OSCR＞が下落。転換社債を発行。条件が取引開始前に決定し、２０３０年満期、クーポンは年利２．２５％の劣後転換社債を総額３．５５億ドル発行すると発表した。



オラクル＜ORCL＞ 305.18（+3.04 +1.01%）

ウェブトゥーン＜WBTN＞ 19.77（+4.81 +32.15%）

ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞ 17.73（-1.73 -8.89%）

ハーシー＜HSY＞ 191.41（+5.85 +3.15%）

デイブ＆バスターズ＜PLAY＞ 20.36（-3.83 -15.83%）

ロケット・ラボ＜RKLB＞ 48.57（-5.47 -10.12%）

ＮＹタイムズ＜NYT＞ 57.57（-1.68 -2.83%）

オスカー・ヘルス＜OSCR＞ 17.89（-0.85 -4.51%）



アップル＜AAPL＞ 238.66（+1.96 +0.83%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 513.03（-2.33 -0.45%）

アマゾン＜AMZN＞ 235.15（+3.72 +1.61%）

アルファベットC＜GOOG＞ 251.27（-0.49 -0.19%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 251.03（-0.58 -0.23%）

テスラ＜TSLA＞ 418.65（+8.61 +2.10%）

エヌビディア＜NVDA＞ 175.86（-1.89 -1.06%）

メタ＜META＞ 767.81（+3.11 +0.41%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 159.80（-1.36 -0.84%）

イーライリリー＜LLY＞ 761.50（+13.31 +1.78%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

