アメリカのトランプ大統領は16日、公式訪問のためイギリスに向けて出発しました。イギリスが外国の要人を国賓として二度、招待するのは異例のことで滞在中はスターマー首相との会談も予定されています。

トランプ大統領夫妻は16日、イギリスに向けてワシントンを出発しました。17日にはロンドン郊外のウィンザー城で歓迎式典が行われ、チャールズ国王夫妻と昼食を共にした後、2022年に死去したエリザベス女王の墓を訪れます。夜には国賓としての公式晩餐会が予定されています。

また18日にはスターマー首相と会談を行い、原子力発電や先端技術分野での協力について協定を結ぶ見通しです。その後、両首脳による共同記者会見も予定されていて、ウクライナや中東情勢についてどのような発言をするのか注目されています。

イギリスが外国の要人を二度にわたって国賓として招待するのは異例のことで、スターマー政権の支持率が相次ぐ不祥事で低迷する中、アメリカとの「特別な関係」と呼ばれる同盟関係を活性化し、外交手腕をアピールするねらいがあるものとみられます。

一方、イギリス国内ではトランプ大統領の政策に批判の声も上がっており、滞在先のウィンザーや、首都ロンドンで反対デモが計画されています。