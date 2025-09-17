ÆÀÅÀÎ¨12°Ì¤Ç½àÍ¥¤Ë¿Ê¤ó¤À³¤Ìî¹¯»ÖÏº

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ç­µ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡Ê£³£·¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£³£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¡££¶¹æÄú¤Î£¸£Ò¤Ï¿ÊÆþ¤ÇÆâ¤ËÆ°¤¤¤Æ¥¹¥í¡¼¤Î£³¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤È£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÆÇòÀ±Ã¥¼è¡££±£²°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£

¡Ö¸åÈ¾¤Î¿ÊÆþ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢¥À¥á¤Ê¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½®Â­¤â¡Öº£Àá¤ÎÃå¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏËÞ¥ß¥¹¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â­¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½ÐÂ­¤ä¼êÁ°´Ø·¸¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡£¿­¤Ó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·ÉáÄÌ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½ÐÂ­Ãæ¿´¤Ë»Å¾å¤¬¤êÎÉ¹¥¤À¡£

¡¡Á°¸¡Æü¤ÏÂÎ½Å£µ£¹¥­¥í¤â£´ÆüÌÜ¤Ï£µ£´¥­¥í¤Þ¤Ç¹Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÎ½Å¤¬½Å¤¤»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡Ø¥ß¥¹¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â»ý¤ÁÄ¾¤»¤ë¡×¤ÈÆ°¤­¤â·Ú²÷¤½¤Î¤â¤Î¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ½Å´ÉÍý¤òÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¹Ô¤¤¡¢ÄÌ»»£¶²óÌÜ¤Î£Ç­µÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£