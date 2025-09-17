【しまむらの淡色トップス】が頼れる！ 今すぐ真似したい♡「着回しコーデ」

組み合わせ方次第でカジュアルにもきれいめにも着られる淡色トップスがあると、着回しが利いて心強い。今回は、大人世代のコーデにすっとなじむ【しまむら】の淡色トップスを使ったコーデをピックアップします。淡色コーデを得意とする@chii_150cmさんの着こなし術を、ぜひ真似してみて。

立体感のある生地とパフ袖で華やぎアップ

【しまむら】「ラインウェーブパフT」\1,089（税込）

表面にウェーブ加工を施した立体感のある生地が、シンプルながらも上品な存在感を醸し出すトップス。ふんわりとしたボリューム袖が、気になる二の腕をさりげなくカバーしてくれそうなのもうれしいポイントです。ベージュ系のロングスカートにインすれば、ウエストまわりがすっきりとした大人フェミニンな着こなしに。

インナー使いでもフェミンさをプラス

「ラインウェーブパフT」は、キャミワンピースなどのインナーとしても活躍してくれます。さまざまなカラーになじむアイボリーなので、秋を感じさせつつトレンドカラーとして注目したいブラウンにもマッチ。横に広いネックやパフスリーブが女性らしく、華やかなフリルビスチェとも好バランスです。

ベストをプラスして大人のこなれ感を演出

【しまむら】「シボTシャツ」\1,089（税込）

ポコポコとした立体感が可愛いブラウンTシャツは、シンプルながらも着こなしにちょっとした表情を添えてくれる一枚。ほどよくゆとりのある袖まわりとバランスの取りやすい短めの着丈で、デイリーに活躍してくれそうです。淡色パンツと合わせたシンプルコーデにフリンジベストを重ねれば、一気に着こなしが垢抜けます。

一枚でも重ね着でも使えて引き立て役としても優秀

「シボTシャツ」に、花柄のコード刺繍スカートとナチュラルカラーのベストを重ねたレイヤードコーデ。一枚でもレイヤードでも決まるブラウンTシャツなら、主役級スカートの引き立て役にもなってくれます。淡色でまとめることで、やわらかく上品な印象を狙えそう。

