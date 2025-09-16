レアル・マドリードはフランス代表DFサリバを『DF界のベリンガム』と高く評価 アーセナルは慰留に向けて新条件を提示とロマーノ氏
レアル・マドリードは守備陣強化に動いている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはアーセナルに所属する24歳のフランス代表DFウィリアム・サリバを高く評価しており、獲得を目指すつもりだという。
母国のASサンテティエンヌの下部組織出身であるサリバは現在24歳。2019年3月にアーセナルへ完全移籍を果たしたサリバだが、これまではASサンテティエンヌ、ニース、そしてオリンピック・マルセイユといったクラブにレンタル移籍で経験を積むことに。2022年6月にアーセナルに復帰して以降は守備の要として活躍し続けており、昨季はリーグ戦35試合に先発出場。現在は怪我で離脱中だが、今季も活躍が期待されている。
アーセナルの守備の要として君臨しているサリバ。果たして世界屈指の名門であるレアル・マドリード行きは実現するのだろうか。
“セットプレーキング”— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 8, 2024
アーセナルが今日も炸裂
コーナーキックから
最後はサリバが詰めて同点
プレミアでは昨季開幕以来
セットプレーから40ゴール
プレミアリーグ 第15節 #フラム v #アーセナル
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/vO2H3ynEHh