7人組アイドルグループ、SWEET STEADYの塩川莉世（25）栗田なつか（23）山内咲奈（21）が16日、東京ディズニーランド＆シーで17日開始の特別イベント「ディズニー・ハロウィーン」のプレスプレビューを体験した。11月から初の全国ツアーを控える中、取材ではさらなる飛躍を目指す思いも語った。

ディズニーランド＆シーそれぞれをめぐり、特別プログラムやレストランの限定メニューなどを試食した。期間限定の特別な秋を体感しつつ、グループも初の全国6都市ツアーへと出る秋となる。

塩川は「4月に東名阪ツアーを行って苦戦した部分や悩みや反省もいろいろと出てきました。そうしたことを生かした全国ツアーにしたいですね」と力を込めた。山内も「全公演を完売することができなくて、私たちもファンの方も悔しい気持ちを感じる結果になったので、頑張らないといけないです」と意気込む。今回めぐる北海道、仙台、福岡は単独では公演初開催。山内にとって仙台は中学時代に管弦楽部の全国大会で訪れた以来といい「あの時やっていたバイオリンをまた弾きたくなっちゃいますね」と笑い「みんなで力を合わせてやりきっていきたいです」。

栗田は「夏フェス期間はライブについて話し合うことが多くて、そうしたことでステージでの盛り上がり方が変わったなと実感できています」とこの夏の成長についても口にした。「内容も濃いものにしたいですし、今回のツアーでは東名阪ツアーと同じ会場のところもあります。細かいあおりやフォーメーションもセットリストによって変えていたりするので、全公演来ても楽しめるライブになると思いますし、成長した姿をみせたいです」と見据えた。

ツアー前の11月3日には同事務所の先輩、FRUITS ZIPPERらと共に東京ドームで行われる「MUSIC EXPO LIVE 2025」にも出演する。名だたるアーティストが集結するステージで初めて東京ドームの舞台に立つ。

塩川は「私、人生で東京ドームに行ったことがないんです」と明かし「すごい人の数だと思いますし、想像できない広さなのかな。今日取材を受けている3人は緊張に強い方のメンバーではあるので、私たちで他のメンバーを支えて楽しめたらいいな」と語った。最近はパフォーマンスも「良くなったね」とほめられる機会も多いといい、グループの魅力には「それぞれ声が特徴的です。もっともっと“すいすて”のかわいらしい声がみなさんに届いたらいいなと思っています」と紹介していた。

3人は今回のディズニーランド＆シー取材ではプレスプレビューを体験し、俳優近藤雄介（32）と共に園内をめぐった。限定プログラムのほか、レストランではカボチャ味などの特別ドリンクやホットドッグなどを販売しており、アイスクリーム店「ソフトランディング」ではメニュー購入時にスタッフに「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、アボカドやチーズ風味のチップスがプレゼントされる。4人による徹底リポートの詳細模様は、日刊スポーツYouTubeチャンネルで後日公開予定となっている。

◆SWEET STEADY 24年3月結成。奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈の7人組。全員がアイドル経験者。通称すいすて。同事務所の先輩にFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、後輩にCUTIE STREETがいる。花束がコンセプトで、11月4日から全国6都市をめぐる初全国ツアーを行う。

◆近藤雄介（こんどう・ゆうすけ）1992年（平4）10月11日生まれ、大分県大分市出身。大学まで野球に励み、東京国際大では約200人を束ねる主将。卒業後に芸能界入り。俳優としてアリゲーターに所属し、声優として系列のクロコダイルと業務提携。24年のフジテレビドラマ「院内警察」など出演多数。趣味のゴルフはベスト79。1級小型船舶免許も所持。182センチ。血液型O。