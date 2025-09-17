「サンリオキャラクターズ 寿司-sushi-2」【ガチャ撮り下ろし】クロミやポムポムプリンをラインナップした待望の第2弾。寿司ネタを背負ったサンリオキャラクターズがかわいすぎる！
タカラトミーアーツより、9月上旬発売のガチャ「サンリオキャラクターズ 寿司-sushi-2」。こちらは、おなじみのサンリオキャラクターたちが背中に寿司のネタを背負ったような姿を再現したミニフィギュアだ。
「寿司-sushi-2」と付けられているように、シリーズとしては第2弾となっている。今回は、バッドばつ丸、あひるのペックル、クロミ、ハンギョドン、ポムポムプリンがラインナップされており、いずれもここでしか入手できないユニークな姿になっているところが魅力だ。同シリーズのガチャは第1弾が3月に発売しており、ぬいぐるみ「ちょっこりさん」シリーズでも展開している。
バッドばつ丸
こちらの「バッドばつ丸」はいたずら好きで、あまのじゃくなペンギンの男のコだ。今回は、バッドばつ丸が背中に大きな大トロを背負った姿になっている。その独特な表情も相まって、より一層ユニークな姿に見える。
一見普通の姿に見えるが……!?
ネタが体に密着している
後ろからだと一見お寿司のフィギュアのように見える
腕の辺りに紐が付けられている
寿司の中でも大トロは主役的な存在だが、妙に似合っている。この寿司ネタの部分もかなりよくできており、まるで食品サンプルを見ているかのようなリアルさだ。サイズ的にもちょうどお寿司と同じなので、間違って食べてしまわないようにしよう！
いつものように独特の表情だ
お寿司が食べたくなる！
あひるのペックル
数ある寿司ネタのなかでも、かなり渋いところをついてきたのがこちらの「あひるのペックル」だ。背中に付けているネタは、ブリである。あひるとブリの組み合わせか……と、まったく関係ないことを思わず想像してしまったが、そうした妄想が生まれてくるところもこのシリーズの楽しいところかもしれない。
いつも通りのあひるのペックルの姿だ
ネタがうねっている
体のほとんどの部分が隠れてしまう
フィギュアとしても安定して立てておくことができる
こちらのあひるのペックルが身につけているのは、ピンク色のPマークが付けられたシャツだ。キャラクターのフォルムも素晴らしく、特徴をよく捉えている。背中のブリも凝った作りになっており、絶妙な色の違いなどもしっかりと再現されている。
キュートな表情だ
ブリの再現度もお見事である
クロミ
クロミが背負っているのは、なんと甘エビだ。なんでそんな組み合わせなのか？ といったところも面白いのだが、このシリーズのもうひとつの魅力は、そんなおかしな姿をしているにもかかわらず、表情は真顔になっている点も魅力だ。
クロミの頭に何かが乗っている！
かなり不思議なフォームだ
プリッとしたエビを背負っていた
黒い服だと思っていたものは海苔だった
クロミ自体が背が低いキャラクターということもあるが、その分甘エビの一部が頭の上に飛び出している。ちなみに黒い衣装のように見える部分は実は海苔で、体ごと甘エビを巻き付けたような状態になっているところも面白い。
表情はクールなクロミ
エビの尻尾部分も丁寧に作りこまれている
ハンギョドン
こちらの「ハンギョドン」は、タコのネタを背負った姿で再現されたフィギュアだ。ハンギョドンとタコの組み合わせは、あまり違和感がないように思える。どちらかというと、生活感があるように見えることから、そう感じるのかもしれない。
青緑のボディが美しいハンギョドン
タコがぴったり張り付いている
ネタ部分は体の大きさに合わせたサイズになっている
腕に紐をかけてネタを背負っている
タコが少々大きめになっており、一部が少し頭からはみ出している。このタコのネタ部分も吸盤が細かく付けられているほか、切り身の絶妙な凹凸もしっかりと再現されており、感心させられた。寿司ネタとしては少々肉厚だが、それを紐で背負っている姿もかわいらしい。
少しだけタコの一部がはみ出て見える
タコらしい吸盤も再現！
ポムポムプリン
正面からの見た目では、今回のラインナップの中で、最も大きなアレンジが加えられているのが、こちらの「ポムポムプリン」だ。一瞬なんの寿司なんだ？ と考えてしまったが、よく見るといなりを身につけた姿になっているのがわかる。
ポムポムプリンがいなりを身につけたら……こうなった！
いなりを身につけたポムポムプリンのぽってりと厚みのあるボディ
どこから見ても面白い格好をしている
いなりを着てもずんぐりとしたスタイルはそのまま
いなりをすっぽり被っているだけでも十分すぎるほど面白い見た目になっているが、顔の部分だけ切り取られていたり、米粒が付けられているなど凝ったデザインになっている。いなりの姿になっているにもかかわらず、ポムポムプリンの特徴であるお尻の部分もしっかりと再現されている。
顔に米粒が付けられている
おしりもバッチリ再現！
今回ご紹介してきた「サンリオキャラクターズ 寿司-sushi-2」は、9月上旬から順次発売されている。コンプリートを目指したい人は、見つけたときに早めに手に入れておこう。ちなみに、シリーズ続編の企画も現在進行中ということなので、そちらも続報を楽しみにしよう！
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317