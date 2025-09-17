¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×NHKÂà¶É¤«¤éÈ¾Ç¯¡Ä¾×·â¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¼¤á¤Æ¤«¤éÃÆ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¥º¥¥å¥ó¤À¤ï¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Î×¤á¤¿¤«¤â¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà(31)¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î°áÁõ¤ÇÇ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ÊÒ¼ª¤À¤±¥Ô¥ó¥¯¤ÇÇò¤¤¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥Í¥³¤ÎÆ¬¤ÎÈï¤êÊª¤ËÄÞ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¼êÂÞ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡17Æü¸á¸å7»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª¥ï¥ó¤Ë¤ã¥Õ¥ëÊª¸ì ¡Á¼Æ¤È»°ÌÓ¤ÈµµÍü¤¯¤ó¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤ÎÈÖÁÈ°áÁõ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Î×¤á¤¿¤«¤â¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²¾ÁõÂç¾Þ¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¡Ö»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤Í¤³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖNHK¼¤á¤Æ¤«¤é¡¢ÃÆ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¥º¥¥å¥ó¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£½©ÅÄ¡¢¹Åç¡¢Åìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯3·î¤ËÂà¶É¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£