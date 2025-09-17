ポンドドルが上昇 英雇用統計は労働市場の落ち着きを示すも賃金は依然高水準＝ＮＹ為替 ポンドドルが上昇 英雇用統計は労働市場の落ち着きを示すも賃金は依然高水準＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が加速しており、ポンドドルは１．３６ドル台に上昇している。１．３６ドルの水準は強い上値抵抗として意識されていたが、それを突破したことで、ストップを巻き込んで一時１．３６７０ドル付近まで上昇する場面も見られた。２カ月ぶり高値水準。



本日は５－７月の英雇用統計が発表されていたが、ＩＬＯ失業率は前回と変わらずの４．７％、週平均賃金（除く賞与）は前年比４．８％上昇となった。これを受けてエコノミストは「労働市場は落ち着きを示しているものの、インフレに関連する賃金の伸びは減速はしたものの依然高過ぎる。そのため英中銀は積極利下げに転換できない」と述べていた。



今週は英中銀も金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、据え置きが確実視されている状況。



GBP/USD 1.3650 GBP/JPY 200.03 EUR/GBP 0.8675



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

