ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３３ドル安 ナスダックも小幅安
NY株式16日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 45749.75（-133.70 -0.29%）
ナスダック 22331.96（-16.79 -0.08%）
CME日経平均先物 44580（大証終比：+100 +0.22%）
欧州株式16日GMT15:09
英FT100 9205.79（-71.24 -0.77%）
独DAX 23341.98（-406.88 -1.71%）
仏CAC40 7835.16（-61.77 -0.78%）
米国債利回り
2年債 3.514（-0.023）
10年債 4.032（-0.006）
30年債 4.655（-0.005）
期待インフレ率 2.375（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.697（+0.006）
英 国 4.648（+0.015）
カナダ 3.154（-0.013）
豪 州 4.219（-0.054）
日 本 1.594（+0.006）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.42（+1.12 +1.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3722.60（+3.60 +0.10%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115111.19（-298.61 -0.26%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1687万1847（-43767 -0.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
