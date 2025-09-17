NY株式16日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　45749.75（-133.70　-0.29%）
ナスダック　　　22331.96（-16.79　-0.08%）
CME日経平均先物　44580（大証終比：+100　+0.22%）

欧州株式16日GMT15:09
英FT100　 9205.79（-71.24　-0.77%）
独DAX　 23341.98（-406.88　-1.71%）
仏CAC40　 7835.16（-61.77　-0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.514（-0.023）
10年債　 　4.032（-0.006）
30年債　 　4.655（-0.005）
期待インフレ率　 　2.375（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.697（+0.006）
英　国　　4.648（+0.015）
カナダ　　3.154（-0.013）
豪　州　　4.219（-0.054）
日　本　　1.594（+0.006）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.42（+1.12　+1.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3722.60（+3.60　+0.10%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115111.19（-298.61　-0.26%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1687万1847（-43767　-0.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ