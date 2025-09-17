pony sandwich tour、2nd EP『オルフェ』デジタルリリース＆初ワンマン開催決定。EPより「青鷺」先行配信もスタート
pony sandwich tourが、10月1日に2nd EP『オルフェ』をデジタルリリースすることが決定した。
約1年半ぶりとなる2枚目のEP『オルフェ』は全6曲収録。収録曲「青鷺」が9月17日より先行配信スタートしている。
さらに、11月30日には2nd EPリリースを記念して下北沢LIVE HAUSにて初のワンマンライブも開催される。
◆ ◆ ◆
■アーティストコメント
旅に出てから一年半──“pony sandwich tour” の道中で出会った、“それ” たち。
森の奥にふと現れる寓話の住人たち--サラマンダー、青鷺、そして野を駆ける馬。
彼らとの邂逅は、ときめきや郷愁、驚きや傷みにも似ていながら、どれとも違う感情を残した。
その正体のない感覚は、生と死のはざまに浮かぶ気配のようなものだった。
『オルフェ』は、そんな揺らぐ世界の深部をたどる旅の記録であり、2nd EPである。
◆ ◆ ◆
2nd EP『オルフェ』
2025年10月1日（水）デジタルリリース
配信リンク：https://lnk.to/ponysandwichtour_Orphe
収録曲：
1.オルフェ
2.Ghost
3.青鷺
4.サラマンダー
5.Melolontha
6.サマー
＜pony sandwich tour 2nd EP release live＞
2025年11月30日(日) 下北沢LIVE HAUS
開場12:30 / 開演13:00
https://t.livepocket.jp/e/oac8d
