pony sandwich tourが、10月1日に2nd EP『オルフェ』をデジタルリリースすることが決定した。

約1年半ぶりとなる2枚目のEP『オルフェ』は全6曲収録。収録曲「青鷺」が9月17日より先行配信スタートしている。

さらに、11月30日には2nd EPリリースを記念して下北沢LIVE HAUSにて初のワンマンライブも開催される。

◆ ◆ ◆

■アーティストコメント

旅に出てから一年半──“pony sandwich tour” の道中で出会った、“それ” たち。

森の奥にふと現れる寓話の住人たち--サラマンダー、青鷺、そして野を駆ける馬。

彼らとの邂逅は、ときめきや郷愁、驚きや傷みにも似ていながら、どれとも違う感情を残した。

その正体のない感覚は、生と死のはざまに浮かぶ気配のようなものだった。

『オルフェ』は、そんな揺らぐ世界の深部をたどる旅の記録であり、2nd EPである。

◆ ◆ ◆

＜pony sandwich tour 2nd EP release live＞

2025年11月30日(日) 下北沢LIVE HAUS

開場12:30 / 開演13:00

https://t.livepocket.jp/e/oac8d