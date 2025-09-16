BREAKERZ、＜LIVE TOUR 2025 RETURNZ -アオノミライ×BIG BANG!-＞東京公演を生中継
BREAKERZが9月6日から開催しているワンマンツアー＜BREAKERZ LIVE TOUR 2025 RETURNZ -アオノミライ×BIG BANG!-＞より、9月23日に渋谷ストリームホールで開催される東京公演をニコニコ生放送にて生中継することが発表となった。
同公演は既にチケットソールドアウトしているが、会場に行けない方もリアルタイムでライブ配信を楽しむことが可能だ。配信視聴チケットの販売は、ドワンゴチケットにて9月16日13時より。なお、タイムシフト視聴期間であれば生放送終了後に何度でも番組を視聴することができる。
■ニコ生独占生中継『BREAKERZ LIVE TOUR 2025 RETURNZ -アオノミライ×BIG BANG!- 東京公演』
放送日時：2025年9月23日(火/祝)17:00〜
視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348568533
▼視聴チケット
3,800円(税込)
販売期間：9月16日(火)13:00〜10月6日(月)23:59
チケットサイト：https://dwango-ticket.jp/project/FsreIcW8nF
タイムシフト視聴期間：2025年10月7日(火)23:59まで
【備考】
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
※チケット購入時、チケット代とは別にサービス手数料が10%加算されます。
■＜BREAKERZ LIVE TOUR 2025 RETURNZ -アオノミライ× BIG BANG!-＞
9月06日(土) 福岡・DRUM Be-1
9月13日(土) 北海道・札幌cube garden
9月15日(月/祝) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
9月19日(金) 愛知・Electric Lady Land
9月20日(土) 大阪・OSAKA MUSE
9月23日(火/祝) 東京・渋谷ストリームホール
●Support Member
Bass：Matsu
Drums：響(摩天楼オペラ)
▼チケット
◯TEAM BREAKERZ会員限定プレミアムチケット：\19,800(税込)
・限定販売69枚
・前方エリア観覧(スタンディング)
・リハーサル観覧(約15分)
・握手&撮影会
・直筆サイン入りオリジナルデザインパス付き
※ファンクラブ会員限定販売
※枚数制限：お一人様1枚まで
◯スタンディング：\8,500(税込)
※枚数制限：お一人様2枚まで
◯18歳以下キャッシュバック：18歳以下の方は当日会場にて\3,000キャッシュバックいたします。
一般受付：7月26日(土)10:00〜
