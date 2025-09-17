教え子の女子中学生にわいせつな行為をしたとして、“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾の元教室長が逮捕されました。当時、教室では2人きりで授業が行われていたということです。

◇

不同意わいせつの疑いで逮捕された石田親一容疑者（45）。“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾「スクールIE」の教室長を務めていた男です。

今年3月と5月、教え子だった中学生の女子生徒に、わいせつな行為をした疑いがもたれています。

■「10回くらいの授業で触った」

石田親一容疑者（45）

「これまでに10回くらいの授業で触った」

事件は教室での“個別指導中”に起きました。

警視庁によりますと、石田容疑者は他の生徒や講師がいない時間に、15歳の女子生徒と2人きりで授業をしていたといいます。

そこで、女子生徒が質問をした際、必要以上に近づき、服の上から太ももを触るなどしたとみられているのです。

さらに、女子生徒の服の中に手を入れ、下着の上から胸を触るなどした上、女子生徒が触られないよう上着を着ても、やめなかったといいます。

■女子生徒がカウンセラーに相談…事件発覚

生徒1人〜2人に対し、講師1人がつく個別指導を売りにしている「スクールIE」。塾のホームページには、石田容疑者の教室長としてのあいさつが…

石田容疑者

「個別指導のスクールIEだからこそできる指導で、大切なお子さまの『やる気スイッチをON！』にしていきます！教室でお会いできることを楽しみにしております！」

被害にあったのは、小学生のころから数年にわたり、石田容疑者の教え子だった女子生徒で、触られても“先生だから”と、なかなか被害を言い出すことができなかったといいます。

それでも今年6月、カウンセラーに相談し事件が発覚しました。

警視庁の調べに対し、石田容疑者は容疑を認めた上で、事件のきっかけについて…

石田容疑者

「最初は隣で教えていた時に、たまたま胸に手があたった。女子生徒が何も言わなかったので大丈夫かなと思い、エスカレートしてしまった」

保護者からは…

娘が「スクールIE」へ

「部屋は図書室みたいな間仕切りがあって、結構オープン。びっくりしましたね」

中学時代に個別指導塾へ

「立場が弱いじゃないですか、生徒からすると。声も上げづらいと思います。受験が目の前に控えていると言えないんじゃないかな」

逮捕の2日前に、懲戒解雇処分となった石田容疑者。警視庁は、ほかにも被害を訴える生徒がいないか捜査しています。

（9月16日放送『news zero』より）