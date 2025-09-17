“やる気スイッチ”元教室長を逮捕 2人きりで授業中…教え子の女子中学生にわいせつ行為か
教え子の女子中学生にわいせつな行為をしたとして、“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾の元教室長が逮捕されました。当時、教室では2人きりで授業が行われていたということです。
◇
不同意わいせつの疑いで逮捕された石田親一容疑者（45）。“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾「スクールIE」の教室長を務めていた男です。
今年3月と5月、教え子だった中学生の女子生徒に、わいせつな行為をした疑いがもたれています。
■「10回くらいの授業で触った」
石田親一容疑者（45）
「これまでに10回くらいの授業で触った」
事件は教室での“個別指導中”に起きました。
警視庁によりますと、石田容疑者は他の生徒や講師がいない時間に、15歳の女子生徒と2人きりで授業をしていたといいます。
そこで、女子生徒が質問をした際、必要以上に近づき、服の上から太ももを触るなどしたとみられているのです。
さらに、女子生徒の服の中に手を入れ、下着の上から胸を触るなどした上、女子生徒が触られないよう上着を着ても、やめなかったといいます。
■女子生徒がカウンセラーに相談…事件発覚
生徒1人〜2人に対し、講師1人がつく個別指導を売りにしている「スクールIE」。塾のホームページには、石田容疑者の教室長としてのあいさつが…
石田容疑者
「個別指導のスクールIEだからこそできる指導で、大切なお子さまの『やる気スイッチをON！』にしていきます！教室でお会いできることを楽しみにしております！」
被害にあったのは、小学生のころから数年にわたり、石田容疑者の教え子だった女子生徒で、触られても“先生だから”と、なかなか被害を言い出すことができなかったといいます。
それでも今年6月、カウンセラーに相談し事件が発覚しました。
警視庁の調べに対し、石田容疑者は容疑を認めた上で、事件のきっかけについて…
石田容疑者
「最初は隣で教えていた時に、たまたま胸に手があたった。女子生徒が何も言わなかったので大丈夫かなと思い、エスカレートしてしまった」
保護者からは…
娘が「スクールIE」へ
「部屋は図書室みたいな間仕切りがあって、結構オープン。びっくりしましたね」
中学時代に個別指導塾へ
「立場が弱いじゃないですか、生徒からすると。声も上げづらいと思います。受験が目の前に控えていると言えないんじゃないかな」
逮捕の2日前に、懲戒解雇処分となった石田容疑者。警視庁は、ほかにも被害を訴える生徒がいないか捜査しています。（9月16日放送『news zero』より）