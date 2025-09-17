天皇陛下は大阪・関西万博のため来日したセルビア大統領と懇談されました。

天皇陛下は16日午前11時すぎからお住まいの御所で、大阪・関西万博のナショナルデーの式典に出席するため来日したセルビアのブチッチ大統領と、25分間懇談されました。

大統領は、1976年、上皇ご夫妻が皇太子夫妻時代に昭和天皇の名代として当時ユーゴスラビアの首都だったベオグラードを訪問されたことは、セルビアの国民の記憶に強く残っていると話しました。

これに対し、陛下は「日本に対していい感情をセルビアの人たちが持ってくれたことは大変ありがたい」と話し、セルビア人の元サッカー選手のストイコビッチ氏が日本のJリーグで大活躍したことなどを話題にされたということです。

また、大統領からセルビアの水問題に触れると、陛下は「水問題というのは具体的にどういうことですか」と尋ねられました。大統領から良質な水の供給が課題であり、日本企業のさらなる技術協力を期待していると説明を受けると、陛下は熱心に聞き入り、日本とセルビアの間での協力関係の進展を喜ばれたということです。