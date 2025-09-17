BTS¡¦JIN¡¢¥Ø¥¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë¡×¤Î Re¡§¥·¥ê¡¼¥º ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¡ª¿·CM¤òWEBÀè¹Ô¸ø³«
¥Ø¥¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë¡×¤Î Re¡§¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢ BTS¤ÎJIN ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJIN¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âº¤ÏÇ¤·¤¿ÆÍÁ³¤Î¡È¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡É
JIN¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë Re¡§¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×ÊÓ¤Ï¡¢9·î17Æü¤è¤êWEB¾å¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢10·î14Æü¤«¤éÁ´¹ñÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë¡×¤Î¡Ö¼Á´¶ºÆÀ°¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢2025Ç¯½©¤Ë¡ÖRe¡§¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËJIN¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
JIN¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òµ±¤«¤»¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤È±¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë¤ÎÍýÇ°¤È½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿10·î14Æü¤è¤ê¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë JIN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥ì¥·¡¼¥È±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ö¥é¥·¤È¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë JIN ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë JIN ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¾¤Ç¤ÏÆþ¼êÉÔ²ÄÇ½¤Ê¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·CM¸ø³«¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÈCM¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëJIN¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JIN¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¡Ö¥ë¥·¡¼¥É¥¨¥ë Re¡§¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£
¡þJIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¡£BTS¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢°ì»þ¤ÏÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÌ¾»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¼¡¿³ºº¹ç³Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2022Ç¯12·î13Æü¤ËÆþÂâ¡£Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¿·Ê¼¶µ°éÂâ½õ¶µ¤È¤·¤Æ·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2024Ç¯6·î12Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£