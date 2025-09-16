­à·ã¥ì¥¢­á¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î​​​​​°ËÌîÈø·Å(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kei_inoo.0622¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

­àÇ­¼ª¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹­á¾×·â¤Î¥á¥¤¥É»Ñ

¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿­à·ã¥ì¥¢­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£Ç­¼ª¤òÉÕ¤±¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ­¼óºÙ¤¹¤®¡ª¡ª¡ªÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¾Ð¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¿á¤­½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡ª»ê¹â¤Î¥á¥¤¥É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÌîÈø¤Ï13Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¿·ÎÎ°èÁÏÂ¤Àì¹¶¤Ë¿Ê¤ß¡¢2Ç¯¸å¤Ë½¤Î»¤·¤¿¡£