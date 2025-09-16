Âç³Ø±¡½¤Î»¤Î35ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó♡á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö½÷»Ò¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂ¼óºÙ¤¹¤®¡ªÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤ÎÀ¼
àÇ¼ª¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹á¾×·â¤Î¥á¥¤¥É»Ñ
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿à·ã¥ì¥¢á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£Ç¼ª¤òÉÕ¤±¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¼óºÙ¤¹¤®¡ª¡ª¡ªÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¾Ð¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¿á¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡ª»ê¹â¤Î¥á¥¤¥É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÌîÈø¤Ï13Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¿·ÎÎ°èÁÏÂ¤Àì¹¶¤Ë¿Ê¤ß¡¢2Ç¯¸å¤Ë½¤Î»¤·¤¿¡£