町長が下した懲戒処分をめぐり熊本県玉名郡玉東町の議会が揺れています。



16日に開会した玉東町議会一般質問で狩野勝次議員が口火を切ったのが、「懲戒処分の件について、町長にお尋ねします。」との質問でした。



発端は、前田移津行町長が下したある懲戒処分です。



2020年と2022年に玉東町が発注した役場の新庁舎と高層賃貸マンションの工事。



この公共工事に関連して、今年5月、30代の男性職員に減給処分が下されました。

2つの公共工事をめぐっては熊本県警が官製談合の疑いで捜査しており、立件はされませんでしたが、複数の職員が任意の事情聴取を受け、男性職員はこのうちの1人だったのです。



「男性職員が内部情報を警察に提供したことが守秘義務違反にあたる」というのが懲戒処分の理由です。



職員の処分について調査した町の審査委員会は、「何の情報を漏えいしたか特定できず、守秘義務違反の事実は確認できなかった」と答申。



しかし、前田町長はこの答申を覆し懲戒処分を決めました。



そして、「警察が捜査に入ったことで課内が乱れた。今は職員が疑心暗鬼になっている。」と16日の議会で述べたのです。

別の議員は審査委員会の判断を覆した理由を問い質しました。



坂本和也議員「町長が1人でこれはいかんと言っている。本当に職員がかわいそう。」



前田移津行町長「身内が身内を裁くのは無理。弁護士を含めた第三者委員会に切り替えて処分のことを諮りたい。」



そして議員からは強い調査権限を持つ百条委員会の設置を求める動議が提出されました。採決の結果…賛成少数で否決されました。

百条委員会設置の動議が否決されたのは6月議会に続き2度目です。



この問題を取材している飯田嘉太アナウンサーです。



飯田嘉太アナウンサー：改めて整理します。玉東町役場の男性職員が警察に内部情報を提供したとされています。



そして、これを調査した町の審査委員会は「守秘義務違反は確認できなかった」と答申。



しかし前田町長はこの答申を覆し、男性職員に対し、懲戒処分を下したというのが一連の流れです。

緒方太郎キャスター：職員が警察に情報提供したことが「漏えいにあたるのか」というのもポイントですよね。



飯田嘉太アナウンサー：公務員の懲戒処分などに詳しい専門家は次のように話します。



金沢大学・人間社会研究域法学系人間社会学域法学類・早津 裕貴 准教授「（情報漏えいが）①いかに不当なことであったか、②どれぐらい町の運営に強い影響を及ぼしたのか、③（男性職員の）思い込みではないか、④客観的に事実として漏らしてはよほどいけない重要な情報だったのか。しかも警察の捜査なので、必ず漏らしてはいけない場面かどうかもポイントになる。」

永島由菜キャスター：情報の「質」や「影響」ということですね。



飯田嘉太アナウンサー：また、議員は懲戒処分が決まった経緯も問題視しています。



審査委員会は教育長や総務課長など町の幹部で構成されているんですが、全会一致で「守秘義務違反の事実は確認できなかった」と3回にわたり答申しました。



町長はこの答申をいずれも差し戻し、最終的に独断で懲戒処分が下されることになったんです。

緒方太郎キャスター：審査委員会の答申が覆るとはどういうことなんでしょうか？



飯田嘉太アナウンサー：これについて早津准教授は「処分は誰かの独断で行ってはいけないので、慎重にやらなければならない。3回も同じ答申が出ているのに、異なる判断をしたということは、丁寧に説明をしないといけない。」と話しています。