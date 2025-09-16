ビデオテープを簡単デジタル化！3.5インチモニター付きビデオキャプチャ―
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、誰でも簡単に古いビデオをデータ化出来る、3.5インチモニター付きビデオキャプチャー「400-MEDI029N」を発売した。
■古いビデオも簡単にデータ化
本製品とビデオデッキをRCAケーブル（赤 白 黄）で接続するだけで誰でも簡単に使用できる。モニター付きのため、テレビやパソコンがない環境下でもキャプチャーを行える。
■3.5インチモニターで安心録画
3.5インチの液晶画面がついており、画面を見ながらビデオテープの映像・音声をデジタル保存できるビデオキャプチャー。リアルタイムで確認できるので、「ちゃんと録れているか不安」という心配がない。スピーカー付きで音声の確認も可能だ。
■音声のみのキャプチャーにも対応
映像だけでなく音声データのみの録音にも対応。カセットテープやオーディオ機器の音声を、MP3やWAV形式で保存できる。懐かしいラジオ番組や音声メッセージも高音質でデジタル化でき、音楽ファンにもおすすめだ。
■便利な機能で使いやすさ抜群
自動録画停止タイマーやスケジュール録画機能を搭載し、必要なタイミングだけを効率的に保存可能。さらにスクリーンショットモードで映像の一場面を写真として残すこともできる。
■テレビやモニターで大画面再生
本製品のHDMIポートとテレビやモニターに接続することで、テレビやモニターなどの大画面でビデオの映像やキャプチャーの内容を確認できる。
■商品仕様
■誰でも簡単に古いビデオをデータ化出来る、3.5インチモニター付きビデオキャプチャー「400-MEDI029N」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・ブックシェルフスピーカーの最上位モデル！200mm径2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー「JBL Summit Ama」
・Type-CひとつでPD充電と映像出力ができる！USB Type-C拡張アダプタ
・タフ設計で、集中力を妨げない！ オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Zone」
・手のひらサイズで本格配信！高演色LEDライト
・最大1300ルーメンの光で自由に設置！自在に照らす多用途LED作業灯
■古いビデオも簡単にデータ化
本製品とビデオデッキをRCAケーブル（赤 白 黄）で接続するだけで誰でも簡単に使用できる。モニター付きのため、テレビやパソコンがない環境下でもキャプチャーを行える。
■3.5インチモニターで安心録画
3.5インチの液晶画面がついており、画面を見ながらビデオテープの映像・音声をデジタル保存できるビデオキャプチャー。リアルタイムで確認できるので、「ちゃんと録れているか不安」という心配がない。スピーカー付きで音声の確認も可能だ。
■音声のみのキャプチャーにも対応
映像だけでなく音声データのみの録音にも対応。カセットテープやオーディオ機器の音声を、MP3やWAV形式で保存できる。懐かしいラジオ番組や音声メッセージも高音質でデジタル化でき、音楽ファンにもおすすめだ。
■便利な機能で使いやすさ抜群
自動録画停止タイマーやスケジュール録画機能を搭載し、必要なタイミングだけを効率的に保存可能。さらにスクリーンショットモードで映像の一場面を写真として残すこともできる。
■テレビやモニターで大画面再生
本製品のHDMIポートとテレビやモニターに接続することで、テレビやモニターなどの大画面でビデオの映像やキャプチャーの内容を確認できる。
■商品仕様
■誰でも簡単に古いビデオをデータ化出来る、3.5インチモニター付きビデオキャプチャー「400-MEDI029N」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・ブックシェルフスピーカーの最上位モデル！200mm径2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー「JBL Summit Ama」
・Type-CひとつでPD充電と映像出力ができる！USB Type-C拡張アダプタ
・タフ設計で、集中力を妨げない！ オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Zone」
・手のひらサイズで本格配信！高演色LEDライト
・最大1300ルーメンの光で自由に設置！自在に照らす多用途LED作業灯