◆世界陸上 第４日（１６日・国立競技場）

男子１１０メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒１８で５位だった。日本勢はこの種目で２大会連続の入賞となったが、メダルには届かず悔し涙を流した。優勝は１２秒９９でコーデル・ティンチ（米国）。準決勝で村竹は１３秒１７の３組２着で決勝に進出。野本周成（愛媛競技力本部）と、棄権選手が出たため急遽予選落ちから１時間前に繰り上がりが決まった泉谷駿介（住友電工）はいずれも決勝進出を逃した。

【男子４００メートル準決勝】中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒５３の３組２着で１８日の決勝に進んだ。この種目で日本勢が決勝に進出するのは、１９９１年東京大会の高野進以来。

【男子走り高跳び決勝】赤松諒一（西武プリンス）が２メートル２４で、前回大会と同じ８位入賞した。瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が２メートル２０で１０位。パリ五輪王者のハミシュ・カー（ニュージーランド）が２メートル３６で制した。

【男子８００メートル予選】日本記録保持者の落合晃（駒大）は大会の日本人最高となる１分４６秒７８を記録も７位に終わり、準決勝（１８日）進出を逃した。

【女子三段跳び予選】日本記録（１４メートル１６）保持者で昨夏のパリ五輪代表の森本麻里子（オリコ）は、１３メートル１０、日本選手権覇者の高島真織子（九電工）は、１３メートル６６にとどまり、いずれも予選通過はならなかった。