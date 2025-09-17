画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000417857）より

【「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻】 9月17日 発売 価格：990円

講談社は、マンガ「五等分の花嫁【春夏秋冬】」の3巻を9月17日に発売する。価格は990円。

本作は「五等分の花嫁」のヒロインたちが登場する小説作品。原作者・春場ねぎ氏による完全監修のもと、あさのハジメ氏が執筆を手掛けている。

「五つ子の日」を送る中で、自立へと近づいた五つ子たち。そんな中、9月の花火大会に風太郎が帰省する。

また、表紙には五月と風太郎が表紙に登場している。

【「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻あらすじ】

「これは、私たち中野家五つ子の

１月から12月までの日常を描いた、１年間の物語」

ひと月に一回、五人で遊ぶ日――

「五つ子の日」を送る中で、自立へと近づいた五つ子たち。

そんな中、９月の花火大会に風太郎が帰省！

「お前ら、やっぱ相変わらずだな」

そう、この１年間、

五つ子たちはたくさんの思い出を五等分してきた。

そして、五つ子と風太郎が12月に分かち合うものとは――。

「私たち、君に伝えたいことがあるんだ」

原作・春場ねぎ完全監修で綴られる、

五つ子たちのかわいさ500％の春夏秋冬！



