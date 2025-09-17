「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻が本日発売！ 五つ子と風太郎が12月に分かち合うのは……春場ねぎ氏が完全監修する五つ子の物語
画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000417857）より【「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻】 9月17日 発売 価格：990円
講談社は、マンガ「五等分の花嫁【春夏秋冬】」の3巻を9月17日に発売する。価格は990円。
本作は「五等分の花嫁」のヒロインたちが登場する小説作品。原作者・春場ねぎ氏による完全監修のもと、あさのハジメ氏が執筆を手掛けている。
「五つ子の日」を送る中で、自立へと近づいた五つ子たち。そんな中、9月の花火大会に風太郎が帰省する。
また、表紙には五月と風太郎が表紙に登場している。【「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻あらすじ】
「これは、私たち中野家五つ子の
１月から12月までの日常を描いた、１年間の物語」
ひと月に一回、五人で遊ぶ日――
「お前ら、やっぱ相変わらずだな」
そう、この１年間、
五つ子たちはたくさんの思い出を五等分してきた。
そして、五つ子と風太郎が12月に分かち合うものとは――。
「私たち、君に伝えたいことがあるんだ」
原作・春場ねぎ完全監修で綴られる、
五つ子たちのかわいさ500％の春夏秋冬！