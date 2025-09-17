画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000418178）より

【「傷口と包帯」3巻】 9月17日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「傷口と包帯」の3巻を9月17日に発売する。価格は792円。

本作は「ヨワラー」＝「弱り」を愛でる性癖をもった組長の娘・理世と、世話係の切谷が繰り広げるラブコメディ。七井海星氏が「月マガ基地」で連載している。

3巻では切谷への恋心を意識し始めた理世が、一世一代の「本気二ー（マジニー）」に挑む。また、まさかの縁談が舞い込んできたことで、切谷との関係にも変化が訪れる。

なお対象書店では、紙版と電子版それぞれに購入特典が用意されている。

【「傷口と包帯」3巻あらすじ】

組長の娘・理世は「ヨワラー」＝「弱り」を愛でる性癖持ち。

世話係の切谷への恋心を意識し始めた理世は、

一世一代の「本気二ー（マジニー）」に挑むが、

果たして、気持ちと体は連動するのか！？

そして悩める乙女な理世に舞い込んできたのはーー

まさかの、縁談！

切谷との関係にも変化が訪れる！

癖（ヘキ）を考え、癖（ヘキ）を楽しむ！

とことん深堀り「ヨワラー」ラブコメ！



