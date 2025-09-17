「傷口と包帯」3巻が本日発売！ 理世が一世一代の本気二ー（マジニー）!?組長の娘と世話係の“ヨワラー”ラブコメ
講談社は、マンガ「傷口と包帯」の3巻を9月17日に発売する。価格は792円。
本作は「ヨワラー」＝「弱り」を愛でる性癖をもった組長の娘・理世と、世話係の切谷が繰り広げるラブコメディ。七井海星氏が「月マガ基地」で連載している。
3巻では切谷への恋心を意識し始めた理世が、一世一代の「本気二ー（マジニー）」に挑む。また、まさかの縁談が舞い込んできたことで、切谷との関係にも変化が訪れる。
なお対象書店では、紙版と電子版それぞれに購入特典が用意されている。
【「傷口と包帯」3巻あらすじ】
【特典情報】- 七井海星 (@umihoshin) September 12, 2025
来週9月17日(水)発売！
傷口と包帯3巻の特典のお知らせです。
📚紙書籍
大垣書店様→描き下ろしイラストペーパー
💻電子書籍
DMMブックス様→描き下ろしカラーイラスト
の特典が付きます。どちらも新規のイラストです。対象の書店でぜひお買い求め下さい！ pic.twitter.com/N34gs5f8kI
組長の娘・理世は「ヨワラー」＝「弱り」を愛でる性癖持ち。
世話係の切谷への恋心を意識し始めた理世は、
一世一代の「本気二ー（マジニー）」に挑むが、
果たして、気持ちと体は連動するのか！？
そして悩める乙女な理世に舞い込んできたのはーー
まさかの、縁談！
切谷との関係にも変化が訪れる！
癖（ヘキ）を考え、癖（ヘキ）を楽しむ！
とことん深堀り「ヨワラー」ラブコメ！