¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡¢PSG¤ÎCLÏ¢ÇÆ¤Ø°ÕÍß¡Ö¤¢¤Î´¶³Ð¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£16Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PSG¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿CL¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ê¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¼¡¡¹¤Ë·âÇË¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤Âçº¹¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Èá´ê¤È¤Ê¤ëCL½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥¤¥ê¥ä¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤òÊä¶¯¡£ÂçÃÀ¤ÊÊä¶¯¤Ë¤ÏÆ°¤«¤º¡¢CB¤ò²Ã¤¨ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÏ©Àþ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊPSG¤Ï17Æü¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢CLÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸úÎ¨À¤ò·ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»þ´ü¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL³«Ëë¤Î»þ´ü¤è¤ê¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤¢¤Î´¶³Ð¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤àºÝ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ç¡¢Å¬±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ê¤Î³¹¡¢PSG¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÎò»Ë¤òºî¤ê¡¢CL2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìî¿´¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
