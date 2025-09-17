日経225先物：17日0時＝160円安、4万4480円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の4万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては422.27円安。出来高は4616枚となっている。
TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は38.86ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44480 -160 4616
日経225mini 44480 -160 105079
TOPIX先物 3129.5 -15.5 7253
JPX日経400先物 28145 -115 642
グロース指数先物 753 -3 177
東証REIT指数先物 売買不成立
