　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の4万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては422.27円安。出来高は4616枚となっている。

　TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は38.86ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44480　　　　　-160　　　　4616
日経225mini 　　　　　　 44480　　　　　-160　　　105079
TOPIX先物 　　　　　　　3129.5　　　　 -15.5　　　　7253
JPX日経400先物　　　　　 28145　　　　　-115　　　　 642
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　-3　　　　 177
東証REIT指数先物　　売買不成立

