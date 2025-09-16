◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子110メートル障害決勝（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5位に終わり、日本勢初のメダルを逃した。

全体3位でファイナルの舞台に立った。最後の追い上げも届かず、5位。レース後、順位を確認するとぼう然。トラックの上に大の字になり、涙を流した。

大会中、選手紹介でカメラに向かってポージングするなど大会を盛り上げた。

110メートル障害の予選では「1日目、2日目とあれだけ盛り上がってるので、自分からも盛り上げようかなと。（ポーズは）昔見てたアニメ（ボボボーボ・ボーボボ）のです」とポーズの由来を明かした。

準決勝のレース前の入場では人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のキャラクターが見せる独特な立ち姿「ジョジョ立ち」を披露した。

決勝後、村竹はポーズについて「準決勝は昨日の夜に決めた。決勝はチューリヒ（DLファイナル）が終わってから決めていた」とし、「ジョジョの6部のラスボス、プッチ神父。実はこれをやるよというヒント出していた。チューリヒに関する投稿をインスタでした。その投稿のBGMがホワイトスネイク。曲はプッチ神父が使うスタンドの名前。分かる人は少なかったと思います」と満足気。

「大舞台を楽しむおまじないの一つ。ああいうポーズやったら盛り上がってくれた。楽しんでくれて良かった」と声援に感謝した。