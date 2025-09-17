国土交通省が１６日に発表した基準地価（７月１日時点）では、全国的な上昇基調の中、１月に大規模な道路陥没が起きた埼玉県八潮市の現場周辺は前年から横ばいとなった。

同省は「陥没事故が影響した」としている。

陥没現場から約５００メートル先の商業地は、２０２４年は前年比３・２％の上昇だったが、今年は同０・０％と据え置かれた。もう１か所の商業地を含む市内各地は同５％前後上昇する中、取り残された形となった。

陥没事故は下水道管の破損が原因とみられており、国交省の担当者は「大規模なインフラ事故が起きれば地価の下落につながる恐れがあり、老朽化対策は急務だ」と危機感を募らせる。

陥没現場近くで作業服店を営む男性（６３）は「目の前で通行止めが続き、売り上げは事故前から半減した」と嘆く。陥没後、交通量は激減し、周辺の飲食店や理容店などは休業に追い込まれ、土地購入や新規出店の動きも失われた。下水道管の復旧工事は５〜７年程度かかる見通しで、男性は「街の活気が失われかねない」と危惧する。

昨年１月の能登半島地震の被災地も、大幅に下落した２４年に続き落ち込んだ。石川県輪島市山岸町は工業地として全国ワーストの下落率５・４％、同市河井町も住宅地で全国３番目に大きい同５・８％に達した。同市の担当者は「底が見えない状況だが、復興を進めてにぎわいを取り戻し、地価の下落を食い止めたい」と話す。