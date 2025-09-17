世界的グループ「ＢＴＳ」のメンバー・ＪＩＮ（３２）が１７日、マンダムのヘアビューティーコスメブランド「ルシードエル」のＲｅ：（アールイー）シリーズ新キャンペーンアンバサダーに就任することが発表された。

表現力豊かなパフォーマンスで世界中を魅了しているＪＩＮは、親しみやすい人柄で自分らしい魅力を常に発信し続けている。その積極的に自分らしさを輝かせている姿勢が、「あなたらしい髪を自由に楽しむ」というルシードエルの思いと重なり、アンバサダー就任に至った。

ＷＥＢ上で１７日から公開される新ＣＭでは、紫色の衣装を着たＪＩＮが、明るい光の差すバスルームに登場。美しい髪をなびかせる姿を様々な角度で披露し、整った髪型でポーズを決めた後、画面の手前に向かってさっそうと歩き出す。最後はバスルームに戻ってヘアセットを完了させ、ＣＭを締めくくる。ＪＩＮの爽やかさ、そして、艶やかさの両方が存分に詰まった内容だ。

リラックスした雰囲気で行われた撮影では、ＪＩＮは商品のキャップをスマートに開ける方法を試行錯誤したり、全身に風を浴びる様子をどう表現するか監督と相談したり、積極的な姿勢を随所で披露。さらにラストカットの画面奥からポーズを決めながら歩いて来るシーンでは、表情やポーズを変えたカットを自ら提案した。最後にはカメラに向かってウインクを決め、撮影を楽しんだ様子。日本のファンに向けて「僕のツヤ髪に注目してね！ ぜひお楽しみに！」とメッセージを送った。

この新ＣＭは、１０月１４日から全国地上波でも順次、放送開始。ファンならずともＪＩＮの魅力があふれる映像を要チェックだ。