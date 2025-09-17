BTS・JINが『ルシードエル』新アンバサダーに就任 9・17よりWEB CM先行公開「僕のツヤ髪に注目してね！」
BTSのJINが、ヘアビューティコスメブランド『ルシードエル』の新シリーズ『Re:(アールイー)シリーズ』のキャンペーンアンバサダーに就任した。新CM『ルシードエル Re:(アールイー)シリーズ』篇が、9月17日よりWEBで先行公開され、10月14日からは全国の地上波テレビでも順次放送が開始される。
【CMカット】BTS・JINのいろいろな表情が楽しめる！メイキングカットもたっぷり
同CMは、JINの「ルシードエル」というささやきから始まり、ブランドカラーの紫を基調とした衣装に身を包んだJINが、明るいバスルームに登場。ヘアマスクのキャップを開けると、“再整美容”を象徴する“再整リング”が出現し、JINの髪が美しくなびく様子がさまざまな角度から映し出される。整った髪で颯爽（さっそう）と歩き出し、最後にキャップを閉めて締めくくられる流れとなっている。
メイキング映像では、JINが風を受けながら多彩なポーズや表情を披露。撮影中はヘアマスクのキャップのスマートな開け方を試行錯誤したり、全身に風を浴びる様子をどう表現するか監督と相談するなど演出にも積極的に関わり、表情や動きの提案を行う姿も見られたという。
また、10月14日から11月30日まで、キャンペーン『ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン』を実施。対象商品を2点以上購入し、レシートを特設サイトからアップロードすることで応募できる。賞品には『シャンプーブラシ+ルシードエル JIN ポストカードブック』『ルシードエル JIN ステッカーシート』『アールイーシリーズ詰め合わせ』といった限定アイテムが用意されている。
『ルシードエル Re:(アールイー)シリーズ』は、うねりやダメージを内外から補修し、髪を芯から整える“再整美容”に着目した新ライン。シャンプーやトリートメント、ヘアマスク、オイル、ミルクなどが展開されており、香りはキンモクセイとグレープフルーツを基調とした華やかさと爽やかさをあわせ持つ。
■BTS・JIN コメント
おはようございます！BTSのJINです。
僕がアンバサダーを務める『ルシードエル』Re:(アールイー)シリーズの新CMが完成しました！
CM撮影では、Re:(アールイー)シリーズで補修された髪をイメージして、僕の髪をいろいろな角度・ポーズで撮影していただきました！僕のツヤ髪に注目してね！ぜひお楽しみに！
