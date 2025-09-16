サンキューマートにミニオンズ「ボブ＆ティム」コラボ！全23アイテムが390円♪

390円（税込429円）で“かわいい”が叶うサンキューマートから、『怪盗グルー／ミニオンズ』シリーズの人気キャラクター「Bob＋Tim」とのコラボ雑貨が登場します。おうちでもお出かけでも使える生活雑貨からステーショナリーまで、全23アイテムがラインナップ♡先行予約は9月16日（火）から公式オンラインショップで受付開始、店舗では10月中旬より順次販売されます。

Bob＋Timと一緒に過ごせる雑貨たち

今回のコラボは“仲良しコンビと一緒に過ごす日常”がテーマ。アイボリーやパステルイエローを基調にした優しい色合いの雑貨が揃います。

ヘアバンドや洗濯ネットなどの生活アイテムから、折りたたみ傘ポーチ、ステーショナリーまで幅広く展開。毎日がちょっぴり楽しくなるデザインです♪

全23アイテム、390円（税込429円）

すべて390円（税込429円）というお手頃価格で展開され、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。毎日の必需品から遊び心ある小物まで、使いやすさと可愛さを両立しています♡

ピックアップ商品



・ティッシュポーチ、ダイカットポーチ、ダイカットコンパクトミラー、アンクルソックス、めじるしチャーム／各390円（税込429円）

・クリアペンケース、B6リングノート、箱型ポーチ、ステッカー（2点で390円）／各390円（税込429円）

予約と販売スケジュール

地域や店舗によって入荷日は異なるため、最新情報は各店舗の公式Xでチェックがおすすめです。

WEB先行予約：9月16日（火）11:00～公式オンラインショップにて受付開始

店頭販売：10月中旬より、全国のサンキューマート店舗に順次入荷次第販売

ミニオンズ好き必見♡限定コラボで毎日を楽しく

サンキューマートで展開される「Bob＋Tim」コラボ雑貨は、可愛いだけでなく実用性もばっちり。

お財布に優しい390円（税込429円）で揃うので、ついまとめ買いしたくなる魅力にあふれています。

お気に入りのアイテムを見つけて、ボブとティムと一緒に過ごす毎日をもっとハッピーに彩ってみませんか？