¡Ö26ºÐ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¡Ä¡×7Ç¯Á°¥É¥é¥Þ¤ÇÍÂ¼²Í½ã¤ËÎø¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬à·ãÊÑá±ìÁð¥×¥«¥×¥«ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö´ÓÏ½¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡×¡ÖµÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¾¼ÏÂ´¶¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë26ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ìÁð¤Î±ì¤ËÊñ¤Þ¤ìÍ¥¤·µ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿å¾å¹±»Ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°X¤¬¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿å¾å¤ÈµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤µÈ²¬¤µ¤ó¤È¿å¾å¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤¬±Ç¤¨¤ë¿å¾å¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ÓÏ½¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö26ºÐ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤(¾Ð)¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ª¡×¡Ö¾¼ÏÂ´¶¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¤¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÌ¡²è¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´é¤Ä¤¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡Ä¡©¤´¤¯ºÇ¶á¤Þ¤Ç°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿É÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢µÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤Î¿å¾å·¯¡©¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Í¡×¡Ö¿å¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Öº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢7Ç¯Á°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ø·ãÊÑ¡Ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×(TBSŽ¤2018Ç¯)¤Ç¡Ö²¬ÅÄ·ò»Ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿å¾å¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»ÕŽ¥Ëö±ÊÀ»(ÍÂ¼²Í½ã)¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯Ãæ³Ø3Ç¯À¸Ž¥¹õ´ä¾½¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö¿å¾å¹±»Ê¡×¤Ø¤È²þÌ¾¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£