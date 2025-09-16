¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÎø°¦¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï»ß¤á¤¿¡×2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¡ÄàÀ¤´Ö¤ªÁû¤¬¤»á58ºÐ¸µà¤ª¥Ë¥ã¥ó»Òá¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ë¡×
¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¸µ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¡¢2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿58ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈþ¿Í¤À¤±¤É¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÀ¸¤Ï2000Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢03Ç¯¤ËÎ¥º§¡£12Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤â13Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË¤Î¥º¥Ð¥Ã¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¡¢18Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤«¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£Îø°¦¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï»ß¤á¤¿¤â¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Î¤¤¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£