¡ÖÄ»È©Î©¤Ä¡×48ºÐ¡ß56ºÐàÈþ·Á¥·¥ó¥¬¡¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡Ö²»³ÚÀÅª¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê2¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·(48)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤Îà¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆühyde¤µ¤ó¤ÎLive¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤·¤Ó¤ì¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎLive¤Ë¤ª²Ö¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¬¤»¡ªWORLD TOUR ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îhyde(56)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥Èþ¤Ç²ÚÎï¤Ç´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Öhyde¤µ¤ó¤È¡ªÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ»È©Î©¤Ä¡×¡Ö²»³ÚÀÅª¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê2¿Í¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö´ò¤·µã¤¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£