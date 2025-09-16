Èþ·Á¥·¥ó¥¬¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kiina_kiyoshi_hikawa¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö²»³ÚÀ­Åª¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê2¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡×

¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(48)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤Î­à¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÀèÆühyde¤µ¤ó¤ÎLive¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤·¤Ó¤ì¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎLive¤Ë¤ª²Ö¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¬¤»¡ªWORLD TOUR ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îhyde(56)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥Èþ¤Ç²ÚÎï¤Ç´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Öhyde¤µ¤ó¤È¡ªÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ»È©Î©¤Ä¡×¡Ö²»³ÚÀ­Åª¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê2¿Í¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö´ò¤·µã¤­¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£