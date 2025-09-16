ＮＹ時間に入って一連の米経済指標を通過し、為替市場はドル安が加速している。そのような中、ユーロドルは１．１８ドル台半ばまで上げ幅を拡大しており、２０２１年９月以来の高値に上昇。本日からＦＯＭＣが開催され、明日の現地時間の午後に結果が発表されるが、それに向けて市場はポジション調整を強めている模様。



今週を含めて年内あと３回の０．２５％ポイントの米利下げが見込まれる一方、ＥＣＢは当面追加利下げは行わないとの見方が広がっており、米欧の政策金利差の縮小見通しがユーロドルを支援している。



強い上値抵抗も意識されていた１．１８ドルの水準を突破してきたことで、水準を維持できるようであれば、１．２０ドルを視野に入れた展開も予想されそうだ。



EUR/USD 1.1840 EUR/JPY 173.56 EUR/GBP 0.8662



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

