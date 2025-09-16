timelesz 佐藤勝利＆原嘉孝、『レコメン！』火曜パーソナリティに決定　初回放送11月4日は2人で担当も

timeleszの佐藤勝利と原嘉孝が、11月より『レコメン！』（文化放送）の火曜パーソナリティを担当する。

佐藤と原は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当する。なお初回出演の11月4日放送は2人で担当する予定だ。

文化放送では、グループ初のレギュラーラジオ番組『Sexy ZoneのQrzone』（文化放送）が2012年4月にスタート。2024年4月には『timeleszのQrzone』に番組名を変更し現在も放送中だ。なお今回の『レコメン！』パーソナリティ就任にあたり、『timeleszのQrzone』は13年半の歴史に幕を下ろす。

なお同番組開始で、原にとって初の単独レギュラーラジオパーソナリティ担当となる。

■佐藤勝利 コメント

文化放送さんで生放送のラジオをやらせていただく事になりました。メンバーの原ちゃんと交互になります。生放送は喋っちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよっていうのを思う存分ぶつけてみます笑3時間もあるので、途中ガス欠してたら笑ってください。いや原ちゃんはそんな事にならないだろうから、一生懸命頑張らせていただきます！ 火曜10時よろしくお願いします！

■原嘉孝 コメント

この度メンバーの佐藤勝利と週替わりで、火曜日の『レコメン！』パーソナリティに就任させていただくことになりました！ 毎回僕なりの楽しい火曜の夜をお届けできるよう頑張ります！どんなラジオになっていくんだろうなー。しっぽりと話す日があってもいいよなー。でもメンバーがゲストで来てワイワイする回も楽しいよなー！ とにかく！ お楽しみにしていてください！

（文=リアルサウンド編集部）