¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥ï¥ó¤¬¡¢Apple¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLet Loose¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone 17 Pro¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MV¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¼«¿È¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Ë¤ÏOjun Kwon¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥È¤¬Íî¤Á¡¢¥Óー¥È¤¬¿ÈÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®¶¸¤ò¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡iPhone 17 Pro¤Ï¡¢Apple¤¬È¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¡£iPhone»Ë¾åºÇ¤â¿Ê²½¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÂçµ¬ÌÏ»£±Æ¤Ç¤â¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²óiPhone¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö±ÇÁü¤Ë¤ª¤±¤ë¥ºー¥à¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤âÂ®¤¯¤Æ¤â¡¢¡È´¶¾ð¤ò¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ä´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ä±ÇÁü¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï10·î3Æü¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤Î2ÆüÏ¢Â³¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥«¥ª3¸ø±é¤ò´Þ¤à¡ØMAGICMAN 2 WORLD TOUR¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î¸ø±é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë