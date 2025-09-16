岩田剛典が、約1年9カ月ぶりとなるアルバム『SPACE COWBOY』を12月3日にリリース。また、新たなビジュアルも公開となった。

（関連：【画像あり】岩田剛典、ニューアルバム『SPACE COWBOY』全5形態リリース 新ビジュアルも公開）

幼い頃から強い浪漫を抱いていたという“宇宙”をコンセプトにしたタイトルのアルバムで、本作品を通して辿り着いた新たな世界を提示する、という意味が込められている。今年11月から始まるソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026“SPACE COWBOY”』のリード曲「ZERO GRAVITY」など新曲を6曲を含む、全11曲が収められる。

MATE限定の完全受注生産ART盤では、岩田が今作のために描き下ろした絵画をジャケットに使用。飾って楽しめるキャンバス風LPサイズBOXの中には、同絵画デザインのオリジナルトートバッグを封入。その他、絵画制作に密着したドキュメンタリー映像や、作業中の岩田剛典を収めたポストカードセットなど、アーティスト 岩田剛典の真髄に迫るものに仕上がっている。

初回限定のTRAVEL盤には、ニュージーランド滞在に密着したVlogをDVDにロングサイズ約50分収録予定。MAKING盤には、新アーティスト写真および本作のジャケット写真撮影から楽曲制作の裏側など、アルバムの制作すべてを追ったメイキングを約30分収録。PHOTO BOOK盤は、A4フォトブック仕様。今年岩田が旅したハワイとニュージーランドでのオフショットを60ページにわたり収録する。

また、予約購入者対象の特典も発表。抽選で『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”』および 『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”（愛知会場）』での終演後記念撮影会や、終演後パパラッチ会（お見送り会）に招待される。詳細はHPにて。

岩田剛典 コメント

ユニバーサルミュージックとタッグを組んで、初めてのアルバムです。

これまでにリリースした2枚のアルバムはシティポップナンバーがメインの構成でしたが、今作ではより骨太なサウンドとキャッチーかつメジャーな音楽を追求しました。今ツアーのコンセプトに合わせて制作した「ZERO GRAVITY」をはじめ、収録される11曲のジャンルが幅広いので、過去作との歌い方の違いも楽しんでいただけるかと思います。

ぜひ聴きこんでいただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）