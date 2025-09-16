久保建英と同じ高校だったF1ドライバー、ミランホーム戦でリフティング披露!! モドリッチとの肩組み2ショットも公開
F1ドライバーの角田裕毅が14日、セリエAのミラン対ボローニャを現地で観戦した。
角田はサッカーファンとして知られているほか、日本代表MF久保建英と高校が同じだったことでも有名。過去にはユベントスのホームゲームに来場して名前付きユニフォームを貰うなどしていた。
そうした中でレースがなかった先週末、ミランのホームゲームに姿を見せた。ミラン公式インスタグラムには「サンシーロへようこそ」のキャプションと共に、「TSUNODA」と刻まれたユニフォームを手に写真に映る角田の様子が公開されている。
また角田は自身のインスタグラム(@yukitsunoda0511)でリフティングを披露する様子を公開。さらに今夏加入したMFルカ・モドリッチと肩を組んで撮影した2ショット写真も投稿し、「残念ながら今回も出番はなかった」とジョークを交えて充実の1日を伝えている。
