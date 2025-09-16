パリSGがキックオフ戦術に続いて監督も“ラグビースタイル”採用「素晴らしい体験だったよ」
パリSGは14日、リーグアン第4節のRCランス戦でFWブラッドリー・バルコラが2ゴールを決めて2-0の勝利を収めた。この試合では前半、ルイス・エンリケ監督がヘッドセットを着けてスタンドから試合を見つめていたことが話題になっている。現地メディア『ル・パリジャン』が伝えた。
現在のルールではベンチ入り停止処分を受けた監督でも、スタンドから通信機器を用いてベンチにいるスタッフへ戦術的なやり取りを行うことが認められている。しかしエンリケ監督は処分を受けておらず、自らの意思でベンチに入っていなかった。
エンリケ監督は試合後、「スタッフとパフォーマンスの向上について長い間考えてきた」と切り出して「ラグビーのヘッドコーチが異なる視点で見ている姿を見た。私はスタンドから前半を見たけど、素晴らしい体験だったよ」とコメント。ラグビーでは監督にあたるヘッドコーチがスタンドから戦況を見つめて間接的に指示を伝える方式になっており、それに倣っていたようだ。
その上で指揮官は「全てを把握できる点でこれまでとはまったく異なる体験で、今後も使える興味深い選択肢だと思う。ピッチ上の誰が活躍したかを把握できるのでハーフタイムに完璧な話し合いをすることができ、多くの情報を得ることができる」と説明。大きな手応えを示した。
なおパリSGはリーグ開幕前のクラブワールドカップで、キックオフ時に相手の敵陣深くにボールを蹴り出すプレーを繰り返したことでも話題になっていた。相手にとっては自陣深くからのスローインのため即座にチャンスに結びつけることは難しい一方、パリSGは大きなリスクを伴わずにハイプレスをかけてチャンスに繋げられる可能性があり、効果的な戦術だと評価されている。
このキックオフ方式がラグビーに似ているとも話題になっていた中、新たに監督もラグビースタイルを採用。昨年度のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)王者は抜け目なく勝利を重ねていく姿勢だ。
現在のルールではベンチ入り停止処分を受けた監督でも、スタンドから通信機器を用いてベンチにいるスタッフへ戦術的なやり取りを行うことが認められている。しかしエンリケ監督は処分を受けておらず、自らの意思でベンチに入っていなかった。
その上で指揮官は「全てを把握できる点でこれまでとはまったく異なる体験で、今後も使える興味深い選択肢だと思う。ピッチ上の誰が活躍したかを把握できるのでハーフタイムに完璧な話し合いをすることができ、多くの情報を得ることができる」と説明。大きな手応えを示した。
なおパリSGはリーグ開幕前のクラブワールドカップで、キックオフ時に相手の敵陣深くにボールを蹴り出すプレーを繰り返したことでも話題になっていた。相手にとっては自陣深くからのスローインのため即座にチャンスに結びつけることは難しい一方、パリSGは大きなリスクを伴わずにハイプレスをかけてチャンスに繋げられる可能性があり、効果的な戦術だと評価されている。
このキックオフ方式がラグビーに似ているとも話題になっていた中、新たに監督もラグビースタイルを採用。昨年度のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)王者は抜け目なく勝利を重ねていく姿勢だ。
Luis Enrique watched PSG's first half against Lens from the press box, then moved to the bench for the second.— ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2025
After the match, he said, “I always see rugby coaches with this different perspective, and I thought about doing that.”
Spaniard playing chess not checkers pic.twitter.com/wCikBqinLc