「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）

昨夏のパリ五輪５位で、日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８で５位に終わり、世界陸上同種目日本人初のメダルはならなかった。日本勢２大会連続の５位入賞となった。

涙が枯れた後はいつもの明るい表情で取材に応じた村竹。レース前の挑発のようなポーズについては人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のプッチ神父のものであることを明かし、「ジョジョの６部のラスボス。ヒントは出してたんです。チューリッヒ（の大会の）投稿をした時にＢＧＭが『ホワイトスネイク』っていう曲で、その名前がプッチ神父が使うスタンドの名前なんです」とニヤリ。「わかる人は少なかったかな。ああいうポーズをするのは大舞台を楽しむおまじない。楽しんでくれたならよかった」と、笑顔で振り返った。

選手紹介のポーズが話題の村竹。パリ五輪決勝ではジョジョ立ちを披露し、今大会の予選は「ボボボーボ・ボーボボ」、準決勝は「ハンター×ハンター」の「ネテロ」のポーズを披露していた。